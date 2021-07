CAMBIAMO – CORAGGIO ITALIA: “IN PROVINCIA DI SALERNO PIU’ ATTENZIONE PER LA RACCOLTA PLASTICA”

Il Coordinamento provinciale di Salerno apprezza l’impegno di molti enti locali per le politiche di salvaguardia dell’ambiente poste in essere. Tra le tante iniziative segnaliamo quelle volte a sensibilizzare la popolazione sulla raccolta e il riciclaggio della plastica, oltre ad attività che mirano ad eliminare il problema sul nascere, ad esempio in molti comuni costieri salernitani (Agropoli ,Capaccio Paestum, Casalvelino ,ecc ), i comuni hanno provveduto ad installare sulle spiagge dei pesci “mangia” plastica: l’iniziativa nata per proteggere l’ambiente, e che sarebbe opportuno che anche altri comuni del salernitano potessero adottare lo stesso sistema.

Il coordinamento provinciale si vuole fare promotore anche di un grande progetto ecosostenibile volto ad utilizzare la plastica raccolta per la costruzione di una pista ciclabile ad impatto zero che colleghi vari comuni della provincia, partendo da Altavilla Silentina, Albanella e Capaccio Paestum. Il percorso dovrebbe essere realizzato CHIUDENDO il canale d’irrigazione agricola del consorzio di bonifica, in modo da riqualificare l’area, e mettere in sicurezza la viabilità.

Il canale spesso è pieno di acqua e le barriere di protezione in alcune zone sono inefficienti.

Tali problemi sarebbero risolti realizzando sul canale UNA PISTA CICLABILE DI PLASTICA!!!!

Invitiamo la provincia di Salerno, la Regione Campania, il consorzio di bonifica, i sindaci di Altavilla Silentina, Albanella e Capaccio Paestum, di fare sinergia per l’adeguamento della stessa.

Così che vengano tutelati lo sport e la salute, con la presentazione di un progetto per partecipare a bandi europei, o di altri enti, per avere i fondi per realizzarla.

Ebbene sì! Una pista ciclabile con la plastica riusata. Sostanza che si ottiene sia dai rifiuti domestici che industriali e non necessita di ulteriori lavorazioni, se non il riciclo.

Oltre che essere un’idea rispettosa dell’ambiente, la plastica riciclata consentirebbe di realizzare piste ciclabili con meno costi e in tempi più rapidi rispetto ai materiali tradizionali.

Come tutte le strade, anche quelle in plastica sono soggette a intemperie come precipitazioni o erbacce, ma grazie a un sistema di tubature che solo le piste in plastica è possibile realizzare si può drenare l’acqua nel sottosuolo, con il vantaggio di ridurre al minimo la manutenzione.

Insomma un modello di sostenibilità che non si limita al riuso, ma garantisce vantaggi a lungo termine per tutti gli attori coinvolti: dalle imprese costruttrici alle Pubbliche amministrazioni fino agli utenti finali.

In Italia ne sono state realizzate già diverse, vedi nel comune di Follonica.

E la realizzazione di tali piste ha favorito anche lo sport del ciclismo, anche a livello amatoriale, che si è incrementato.

A maggio 2020, secondo i dati di Eco Counter, si è registrato un incremento dell’uso della bicicletta del 39,81% rispetto allo stesso periodo del 2019. Un trend confermato anche dal +73% nei mesi di settembre-ottobre. Sempre a maggio, grazie anche agli incentivi statali, sono state acquistate il 60% di bici in più rispetto a dodici mesi prima.

Cambiamo Coraggio – Italia Salerno spera in un senso di responsabilità e servizio per il cittadino, senza personalismo politico, noi vogliamo solo dare il nostro contributo per la società, e avere il coraggio di Cambiare.

Il Sud e la provincia di Salerno possono avere il loro riscatto, la giusta attenzione di visibilità ed autonomia economica di crescita.

Questo tipo di pista ciclabile di plastica, potrebbe sorgere in qualsiasi comune, Cambiamo! – Coraggio Italia insieme Salerno, si farà portavoce di tale proposta in ogni comune salernitano!