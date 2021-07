NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IL MIO IMPEGNO PER FOCE SARNO INSIEME AD ENRICO SIRICA”

Ho promesso a Enrico, e ribadisco anche pubblicamente, il mio personale impegno per chiedere agli enti preposti di adottare con tempestività tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la fruibilità e la bellezza dei luoghi. Chiederò a chi di dovere di intervenire con la potatura della vegetazione infestante, cresciuta in maniera incontrollata, la rimozione dei rifiuti e tutti gli interventi utili a rendere nuovamente accessibile l’area a quanti vorranno goderne in piena sicurezza.