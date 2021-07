CENTRO DESTRA, C’E’ L’INTESA PER I COMUNI DI SALERNO, BATTIPAGLIA ED EBOLI

Alla fine ce l’hanno fatta: sono riusciti, tra decine di riunione e migliaia di telefonate, a trovare una intesa sui nomi dei candidati a sindaco, coinvolgendo, addirittura, chi, da qualche settimana, almeno in provincia di Salerno, annunciava il suo sostegno ai candidati del centro sinistra. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia ed Udc si sono ritrovati attorno a tre nomi che, nei comuni piu’ importanti della Provincia di Salerno, si troveranno ad affrontare la prossima campagna elettorale per le Comunali 2021: Michele Sarno a Salerno, Damiano Cardiello ad Eboli, Fernando Zara a Battipaglia. I simboli dei partiti ? Ci saranno, soprattutto i simboli perchè il valore aggiunto del centro destra è rappresentato anche dai partiti che riescono ad esercitare una capacità attrattiva nei confronti degli elettori. E poi ci saranno anche i leader nazionale, perchè tanto Giorgia Meloni quanto Matteo Salvini saranno, fisicamente, presenti per sostenere i candidati sindaco del centro destra in tutta la Provincia di Salerno.

