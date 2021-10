SALERNO. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SENZA STAFF FINO AD APPROVAZIONE CONSUNTIVO

Le rigide norme sul bilancio comunale hanno lasciato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e gli assessori senza lo staff, almeno in questa prima fase di attività amministrativa ed almeno fino all’approvazione del consuntivo 2020 da parte del nuovo consiglio comunale. Si preannunciano, dunque, tempi abbastanza lunghi per l’organizzazione degli uffici del primo cittadino ed anche dei singoli assessori che, per il momento, dovranno provvedere alla buona alla organizzazione del lavoro quotidiano. Il primo consiglio comunale non dovrebbe avere all’ordine del giorno l’approvazione del consuntivo, che richiede anche il deposito preventivo della documentazione da mettere a disposizione dei consiglieri: nella migliore delle ipotesi si arriverà a fine novembre con gli uffici del sindaco e dei singoli assessori ancora da organizzare.

