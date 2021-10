SALERNO. IL MINISTRO SCRIVE AL PREFETTO PER CHIARIMENTI SUL VOTO PER LE COMUNALI

Il Ministro dell’Interno Lamorgese sarebbe intenzionata, in tempi rapidi, a fare chiarezza su quanto accaduto a Salerno nel corso delle operazioni di voto dello scorso 3 e 4 Ottobre. Dietro le numerose richieste ed interrogazioni parlamentari, tra cui quella del Senatore di Fdi Antonio Iannone, pare che il Ministro, nei giorni scorsi, prima di adottare una decisione sull’intervento, abbia chiesto chiarimenti e precisazioni agli Uffici della Prefettura di Salerno. Nelle prossime ore, insomma, la decisione potrebbe arrivare, anche alla luce delle recenti indagini giudiziarie che, in maniera diretta o indiretta, stanno mettendo ai raggi x il voto amministrativo delle Comunali 2021. Per il Ministero una decisione potrebbe andare nella direzione della nomina di una Commissione Ministeriale di Accesso, una squadra di tecnici inviata direttamente a Salerno per accertare la regolarità delle operazioni di voto.

