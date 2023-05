SALERNO. INTESA RAGGIUNTA PER IL RIMPASTO, PRONTO GALDI. UN INCARICO PER NELLO FIORE

Pare che ci sia davvero, dopo mesi di attesa, l’ok sul mini rimpasto all’interno della Giunta Comunale di Salerno, guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli. Per Rocco Galdi, infatti, è pronto il decreto da Assessore Comunale (Viabilità e Trasporti la possibile delega), mentre per Nello Fiore è arrivato l’ok per la Presidenza di un consorzio che interessa il territorio dell’Agro Nocerino Sarnese. In Consiglio Comunale, dunque, è pronta ad entrare Alessandra Francese, rimasta in attesa dopo il risultato elettorale dell’ottobre del 2021. Nessun problema, anche, per il consigliere comunale Antonio Fiore, figlio di Nello, che pur non ricevendo alcun incarico in base alla collocazione tra gli eletti, resterà stabilmente in maggioranza.

