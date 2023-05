CARMINE AMATO (FDI): “STRADA PROVINCIALE LAURINO ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO”

“Strada provinciale 93 Rofrano – Laurino – Alfano, chiusura totale al transito. Il tratto in questione è di nevralgica importanza, perché trattasi di una strada che collega tre importanti centri urbani.

Una chiusura così prolungata nel tempo, reiterate promesse non mantenute e nessuna chiarezza in merito al futuro e i tempi di risoluzione, è diventato un problema non più tollerabile da parte di tutti i cittadini che abitano questi luoghi, per cui è già difficile spostarsi in una quasi totale mancanza di infrastrutture e di viabilità alternativa adeguata.”

Lo denuncia, in una nota diffusa alla stampa, il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale Carmine Amato.