SALERNO. LA NUOVA HOLDING DELLE PARTECIPATE, IL PRIMO ATTO DEL DIRETTORE GENERALE MATTEO PICARDI

Porta la firme del nuovo Direttore Generale Matteo Picardi la delibera di Giunta con la quale, il Comune di Salerno, dando seguito ad una delibera di Consiglio Comunale del 2015, ha deciso di dare il via ad unificazione dei servizi per le società Salerno Mobilità, Salerno Solidale e Salerno Pulita. A dare impulso e velocità alla decisione è stato il neo Direttore Generale che ha valutato anche l’impatto positivo, determinato da una gestione unica dell’acquisto di beni e servizi, coma anche della gestione del personale. Con la nascita della nuova Holding, ad esempio, il passaggio dei dipendenti, da una società all’altra, sarà molto piu’ semplice, come anche l’acquisto di beni, come per esempio il carburante per le vetture, sarà piu’ conveniente, grazie ad una economia di scala maggiore. Insomma, Picardi ha messo la firma su di un provvedimento che attendeva da 7 anni di essere approvato. E, pare, non sarà l’ultima decisione, sollecitata dal nuovo Direttore Generale.

Share on: WhatsApp