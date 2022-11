E’ stato il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo a portare il saluto dell’amministrazione provinciale alle cerimonie, in programma per oggi, per ricordare le vittime del sisma del 23 Novembre 1980.

“Prima a Laviano e poi a Santomenna per rendere omaggio alle vittime del terremoto in rappresentanza della Provincia, portando il saluto del Presidente Franco Alfieri.” Lo scrive Giovanni Guzzo che, poi, precisa: “23 Novembre 1980..Il ricordo è memoria.”