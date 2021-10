SALERNO. NAPOLI TRA INCHIESTE, RITARDI NELLA PROCLAMAZIONE ED URGENZE AMMINISTRATIVE

Una Giunta Tecnica ? Una Giunta, almeno in una prima fase, composta da esperti esterni al Consiglio Comunale che possa consentire, in tempi rapidi, la ripresa dell’attività amministrativa a Palazzo di Città. E perchè no ? Le urgenze amministrative incombono per il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che non puo’ convocare una seduta di giunta con i vecchi assessori – ancora in carica – e tra questi c’è anche Nino Savastano. E’ chiaro che l’indagine della procura sugli appalti provocherà un rallentamento ulteriore nell’attività politica, già ferma per i tempi tecnici necessari per la verifica dei voti prima della proclamazione degli eletti. A fine Ottobre, secondo molti, si conosceranno i numeri definitivi per i nuovi consiglieri comunali di Salerno: quasi 20 giorni, con una serie di incombenze sulle spalle. Ed allora l’idea di una Giunta interamente tecnica non è del tutto campata in aria: magari solo per affrontare il periodo di fine anno e poi ridare spazio al mondo della politica.

