DE LUCA SU INCHIESTA SALERNO: “NESSUN COMMENTO, SPERO NON SI DEBBA CHIEDERE SCUSA TRA 10 ANNI”

Prima una battuta “A Salerno c’è il sole”, poi due chiare dichiarazioni sull’inchiesta sugli appalti alle Cooperative che, questa mattina, ha portato ad una serie di provvedimenti giudiziari. Vincenzo De Luca prima chiarisce “che in questi casi non c’è niente da commentare, si rispettano le iniziative in corso e, possibilmente, lo si fa con grande civiltà”.

Poi una stoccata al M5S che ha già messo in campo una azione di accuse nei confronti del consigliere regionale Nino Savastano: “Spero che non si ritorni a dover ascoltare le scuse dopo magari dieci anni di una vicenda giudiziaria”