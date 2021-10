CAVA DE’ TIRRENI. IMMOBILI CONFISCATI ACQUISTI AL PATRIMONIO COMUNALE

Questa mattina, lunedì 11 ottobre, sono stati acquisiti dal Comune di Cava de’ Tirreni, gli immobili ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesistico, oggetto di diverse ordinanze di demolizione ed interessanti un’ area di 4536 mq allestita in parte come officina meccanica ed in parte come deposito.

Gli immobili ubicati alla Via Angeloni, riconducibili a M. A., erano stati in passato interessati da un sequestro penale a fini di confisca, poi revocato, procedura nel corso della quale erano emersi gli illeciti edilizi che, in seguito a specifica segnalazione trasmessa ai competenti organi comunali dal Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno poi dato corso ai successivi provvedimenti di acquisizione al Patrimonio del Comune.

Le attività di acquisizione degli immobili al patrimonio comunale che, dopo l’espletamento delle procedure di rito, saranno destinati ad uso pubblico, sono state espletate stamattina sul posto, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli, e supportate dal personale della Polizia Locale e del Commissariato di Pubblica Sicurezza.