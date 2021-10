PROVINCIA DI SALERNO. MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con proprio decreto n. 123 dell’8 ottobre us, il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 11,00.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno Bilancio consolidato 2020 -Approvazione; Ratifica Decreto del Presidente della Provincia n.122 del 06/10/2020 ad oggetto: “Esercizio 2021 – Terza variazione al Bilancio di previsione 2021-2023”; Aeroporto Salerno – Pontecagnano, presa d’atto e approvazione dello schema di protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della viabilità dell’accesso allo scalo tra provincia di Salerno – Regione Campania – Comune di Pontecagnano Faiano – Comune di Bellizzi – Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano.

“Chiaramente – dichiara il Presidente Michele Strianese – sono confermate le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”