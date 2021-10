SALERNO. OGGI ALLE 12:00 LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO VINCENZO NAPOLI

In attesa della verifica dei voti per le singole liste e per i singoli candidati al Consiglio Comunale di Salerno, questa mattina ci sarà la proclamazione del sindaco eletto Vincenzo Napoli. Per la seconda volta, dunque, Napoli verrà proclamato Sindaco di Salerno, ottenendo il secondo mandato consecutivo che porta l’attuale primo cittadino nella storia del Comune capoluogo.

Per Napoli, adesso, l’appuntamento con la composizione della Giunta che potrebbe arrivare a metà della prossima settimana, sempre che si concludano le operazioni di verifica dei voti.