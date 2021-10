FISCIANO. FINE SETTIMANA DI INCONTRI PER IL SINDACO SESSA, POI LA GIUNTA

Ancora qualche giorno di attesa per il Comune di Fisciano prima di conoscere il volto della futura giunta Comunale, guidata dal riconfermato sindaco Vincenzo Sessa. Il primo cittadino, proprio nel corso del fine settimana, proseguirà i suoi incontri con tutti gli eletti in consiglio comunale per stabilire una linea condivisa per la composizione della futura Giunta Comunale che, inevitabilmente, conterrà alcune novità, anche alla luce del dato elettorale emerso nel corso del voto del 3 e 4 Ottobre. A questo punto è facile immaginare che la nuova squadra di governo venga presentata, ufficialmente, nei primi giorni della prossima settimana.

