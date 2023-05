SALERNO-PELLEZZANO. SIGLATA INTESA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LUNGO IRNO

L’obiettivo principale è quello di potenziare il collegamento con la viabilità pubblica della Città di Salerno prevedendo la realizzazione di un sistema di rotatorie per incrementare il livello di sicurezza.

Ringrazio il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per aver dato la disponibilità alla sottoscrizione di questo Protocollo, che va anche a sfruttare vantaggiose opportunità derivanti da alcuni finanziamenti che l’Anas ha ottenuto per realizzare non solo l’allargamento dell’autostrada con una terza corsia, ma anche la previsione di una nuova viabilità di accesso sia a Pellezzano che a Salerno.