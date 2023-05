NOCERA SUPERIORE. RIUNIONE DECISIVA PER LE PRIMARIE, OGGI C’E’ L’INCONTRO

E’ in programma per questa sera la riunione che tutti definiscono decisiva per la celebrazione delle Primarie – presumibilmente nel mese di Giugno – per la scelta del candidato sindaco di una vasta area politica che comprende il centro destra ma non solo. Nei giorni scorsi molti esponenti politici del territorio hanno espresso la chiara volontà di affidarsi alla consultazione popolare per individuare il nome del candidato o della candidata da mettere in campo, alle prossime elezioni comunali, in programma nella primavera del 2024.

