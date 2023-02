SALERNO. PINO BICCHIELLI (NM): “LA CITTA’ E’ INSICURA, TRINGALI RASSEGNI DIMISSIONI”

Ennesimo incidente mortale in città, ora Tringali rassegni le dimissioni. A chiederlo l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati che interviene dopo quanto accaduto questa mattina sul Lungomare Marconi dove si piange l’ennesima vittima di incidenti stradali. «Salerno non è una città sicura, non possiamo continuare a raccontare frottole ai cittadini – ha attaccato il deputato Bicchielli – Proprio ieri mattina l’assessore Tringali ha ammesso che questa è una città “insicura” mentre il sindaco, incurante di quanto accade in queste settimane, conferma di dover chiedere, ancora una volta, il sostegno della Regione Campania per mettere in atto tutte le iniziative utili a fermare questa strage. Si parla di zona 30, autovelox ma per il momento restano chiacchiere».

Per il vice presidente di Noi Moderati «è necessario un atto di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale, incapace di garantire la sicurezza, a partire dall’assessore Tringali che dovrebbe rimettere il suo mandato nelle mani del sindaco, per rispetto di una città che continua ad essere mortificata dall’immobilismo in cui versa da anni».