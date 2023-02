BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “PUC, IL PASSO DEL GAMBERO DEL SINDACO FRANCESE”

“Puc, il passo del gambero del Sindaco Francese. Avevamo ragione, noi. Oramai siamo abituati alle capriole ed ai passi indietro della attuale amministrazione comunale di Battipaglia, sempre piu’ in confusione, priva di una visione, lontana anni luce dai bisogni dei cittadini. La revoca del PUC da parte della maggioranza Francese è la conferma che siamo dinanzi ad una amministrazione improvvisata, incapace ed anche dannosa per tutta la Comunità.”

Lo scrive Antonio Visconti, Consigliere Comunale di opposizione al Comune di Battipaglia.

All’epoca dell’adozione, con grande chiarezza, in Consiglio Comunale, avevamo denunciato vizi di forma ma anche l’opacità de contenuti. Lo avevamo fatto non per ragioni di partigianeria politica ma solo ed esclusivamente nell’interesse della Città di Battipaglia. Peccato che sia troppo tardi, ancora una volta la politica del gambero – ovvero un passo avanti e due indietro – pone Battipaglia all’ultimo posto della classifica della efficacia amministrativa: una maggioranza che non ha piu’ ragione di esistere, per sua stessa ammissione.