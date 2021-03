SALERNO. RIMPASTO IN GIUNTA ? MIMMO DE MAIO POSSIBILE NUOVO VICE SINDACO

In attesa di conoscere le decisioni del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo la surroga in Parlamento dell’attuale Vice Sindaco Eva Avossa, sta avanzando l’ipotesi che, nel rimpasto, venga solo affidata ad un nuovo assessore la delega di Vice Sindaco. E, per ragioni di “anzianità di servizio”, il nome che sta emergendo nelle ultime ore è quello dell’attuale assessore all’Urbanistica ed alla Mobilità Mimmo De Maio.

Dopo aver accettato di fare un passo indietro alle ultime elezioni regionali, De Maio, dal 2006, senza soluzione di continuità, si trova all’interno delle Giunte Comunali di Salerno: prima con De Luca, poi con Napoli.

Si tratterebbe di una promozione guadagnata sul campo da parte dell’assessore alla mobilità che, di certo, sarà anche candidato alle prossime elezioni comunali del 2021.