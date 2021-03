GIUSEPPE CONTE PER RIFONDARE ILM5S: “PER UN PROGETTO FINO AL 2050”

La conferma della presenza attiva di Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio, all’interno del Movimento 5 Stelle è arrivato al termine di una lunga giornata di riunione tra Conte, Grillo, Di Maio e Crimi. Ad annunciare ed illustrare la natura dell’impegno di Conte un post pubblicato sulla pagina del Movimento 5 Stelle.

“Giuseppe Conte”, si legge nel post, “ha raccolto l’invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle.

Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050.