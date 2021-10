SALERNO. ROBERTO CELANO REPLICA A CLAUDIO TRINGALI: “NON C’E’ BISOGNO DI EX MAGISTRATI PER IL CONTROLLO”

“C’era bisogno di un assessorato alla trasparenza quando Tringali e Roberti, con cui il neo assessore dice di volersi confrontare, erano magistrati a Salerno. Oggi la garanzia di imparzialità, trasparenza e controllo sulla legalità dell’azione amministrativa c’è già, è fortemente percepita ed è l’attuale capo della Procura dott. BORRELLI. Non abbiamo bisogno, dunque, di ex Magistrati che si autoproclamano paladini di un “controllo” che in passato è stato poco percepito quando erano in “carriera”. Lo scrive Roberto Celano, consigliere comunale di Forza Italia.

“E se il dott. Tringali oggi è assessore è per l’azione di controllo perpetrata da qualche consigliere di quell’opposizione che inopinatamente critica (dopo aver accettato, senza neppure considerare l’opportunità, da ex magistrato e padre di magistrato un incarico amministrativo in una compagine guidata da un indagato), con denunce politiche “riesumate” dalla Procura a nuova guida. Oggi Salerno non ha più bisogno di deleghe alla trasparenza, semmai avrebbe necessità di un assessore al turismo, allo sport, al mare, deleghe non contemplate nonostante la forte e percepita necessità.”