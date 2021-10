SALERNO. BENNET (SALERNO PULITA): “AGGRESSIONE A DIPENDENTE, AZIENDA AL FIANCO DEI LAVORATORI”

“L’aggressione che, questa mattina, un Dipendente di Salerno Pulita ha subito nei pressi di Piazza della Concordia merita la condanna unanime di tutti. E non solo. Per la seconda volta, nell’arco di pochi mesi, i nostri dipendenti subiscono aggressioni gratuite e prive di alcuna giustificazione, solo perchè impegnati a svolgere il proprio lavoro: tenere pulita la Città di Salerno. Non rimarremo a guardare ma, con ogni mezzo, staremo accanto ai nostri dipendenti tutelando i loro diritti in ogni sede ma difendendo anche l’immagine della nostra Azienda: è per questa ragione che, non appena chiariti i contorni della vicenda, daremo mandato al nostro Ufficio Legale di procedere a compiere ogni atto per difendere gli interessi di Salerno Pulita.”

Lo annuncia il Presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.

Viviamo un momento di grande disagio sociale ma nessuno, e ripeto nessuno, puo’ permettersi di aggredire i nostri dipendenti che, con grande serietà ed impegno, ogni giorno sono al lavoro per garantire che Salerno sia sempre pulita. Un ringraziamento sentito lo rivolgo anche agli uomini delle Forze dell’Ordine che, con grande celerità, sono intervenuti ed hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto