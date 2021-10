SALERNO. CASCIELLO (FI): “TRINGALI CHIEDA A ROBERTI DEL SILENZIO PASSATO DELLA PROCURA SU COOPERATIVE”

“Conosco il dottor Claudio Tringali e ho imparato a stimarlo per il suo equilibrio, anche se la sua storica appartenenza al mondo della sinistra salernitana mi era nota anche quando ricopriva il ruolo di magistrato. Proprio per la stima che nutro nei suoi confronti, mi lasciano perplesse le dichiarazioni rilasciate alla stampa sul suo nuovo impegno nella Giunta di Salerno guidata dal sindaco Napoli. In particolare trovo bizzarro che il dottor Tringali ritenga di doversi confrontare con l’eurodeputato del Pd, Franco Roberti, già Procuratore capo di Salerno, sull’esperienza di quest’ultimo da assessore alla sicurezza della Regione Campania”, lo dichiara l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia.

“A Roberti, il dottore Tringali dovrebbe chiedere come mai da Procuratore di Salerno non abbia dato seguito, al tempo, alle numerose denunce che arrivavano dai consiglieri d’opposizione del Comune di Salerno sulla gestione delle cooperative, e non solo – continua l’onorevole Casciello -. Ora, e in questo ha pienamente ragione il consigliere comunale Roberto Celano, la trasparenza serve a poco perché sulla situazione di Salerno dovrà far luce la Procura, e mi auguro che accada in tempi brevi, con tutte le garanzie del caso. Sì, perché io non dimentico di essere garantista solo perché ora nelle maglie della giustizia sono finiti storici avversari politici. A me piace sconfiggere questa maggioranza, durata più del ventennio fascista, nell’arena elettorale. Mai come in questo momento il centrodestra dovrebbe fare la sua parte con chiarezza, equilibrio e decisione. Io la farò. E dal dottore Tringali mi sarei atteso un rifiuto di questo incarico”