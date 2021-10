SALERNO. TEMPI ANCORA LUNGHI PER PROCLAMAZIONE, PRIMO CONSIGLIO AD INIZIO NOVEMBRE

Restano, ancora, lunghi i tempi per il completamento delle operazioni di verifica dei voti per l’elezione in Consiglio Comunale a Salerno: tutto porta alla fine del mese di Ottobre e, dunque, considerati i 5 giorni di legge, si va verso la convocazione del primo Consiglio Comunale nella prima settimana di Novembre. Una attesa che, oggi, dopo la composizione della Giunta da parte del Sindaco Vincenzo Napoli perde buona parte della sua carica nervosa: i giochi sono, oramai, fatti e si tratta solo di individuare, con ogni probabilità all’interno della Lista dei Progressisti, il nome per la Presidenza del Consiglio Comunale. Molto probabilmente la maggioranza indicherà il consigliere comunale ed ex assessore al Commercio Dario Loffredo, rimasto fuori dalla giunta nonostante le oltre 1.700 preferenze ottenute alle comunali del 3 e 4 Ottobre.,

