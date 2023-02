SALERNO. ROBERTO CELANO: “STADIO ARECHI, CONVOCARE COMMISSIONE TRASPARENZA PER LENTEZZA LAVORI”

“Ormai sono mesi che la città di Salerno, ed in particolare i tifosi della squadra di calcio cittadina, attendono che si concludano i lavori di manutenzione dello stadio e si istallino i tornelli in curva Nord, per consentire, finalmente, l’apertura di un ulteriore settore popolare. Nel contempo sarebbe, altresì, necessario informare i consiglieri comunali e, tramite essi, la città dell’andamento dei lavori da 35 milioni di euro per il restyling complessivo e la copertura dello stadio, per cui la Regione Campania è stazione appaltante.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

La lentezza con cui si procede per ogni cantiere in città ed in regione, ci impone di essere costantemente presenti e di porre in essere ogni attività di “pressione” possibile, al fine di avere finalmente ed al più presto un impianto cittadino all’altezza dei programmi propagandati dalla Società e delle speranze dei tifosi. Ti chiedo, pertanto, di convocare una seduta della Commissione consiliare da te presieduta invitando in audizione Felice Marotta, incaricato dall’Amministrazione a seguire l’iter dei lavori, nonché il Dirigente del Settore Manutenzione “Impianti sportivi”.