SALERNO. ROSARIA CHECHILE: “ELISABETTA BARONE, DONNA DI GRANDE SPESSORE ETICO ED UMANO”

“Esprimo grande apprezzamento per l’intervento di Elisabetta Barone nella conferenza stampa di oggi. Ho scelto convintamente di sostenere la candidatura di Elisabetta che è donna di grande spessore umano ed etico.”

Lo dichiara Rosaria Chechile, candidata al consiglio comunale con la lista Salerno Città Aperta.

La nostra città è in terapia intensiva, Elisabetta e la larghissima coalizione civico-politica che la sostiene, rappresenta l’ossigeno che riporterà finalmente Salerno a respirare. Sotto la sua guida la città potrà cambiare aspetto e si metterà al centro il cittadino, cosa che è mancata totalmente in questi 30 anni di gestione dello stesso gruppo di potere. In questo quadro ritengo che la politica, sostantivo femminile, non sia affatto una cattiva parola, anzi. Sono perciò fermamente convinta che la Politica, quella con la P maiuscola, insieme alla cittadinanza attiva che anima gran parte del nostro movimento, nato dal basso, in uno slancio silenzioso e costante, potrà essere il moto propulsore che ci condurrà alla vittoria.