SALERNO. BARONE SI PRESENTA TRA ASSENZE E POLEMICHE TRA I PARTITI DELLA COALIZIONE

Pronti, via: ecco la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone che, dopo una lunga riflessione, ha accolto l’invito a guidare una vasta coalizione che, pero’, alla prima uscita pubblica ha dato vita alle prime polemiche. Ai consiglieri comunali di Azione (D’Alessio, Gallo e Naddeo) non è piaciuta la scelta di annunciare, immediatamente il sostegno del Movimento 5 Stelle con tanto di simbolo del partito. E, per farlo, nella Sala del Polo Nautico di Salerno, c’erano ben tre parlamentari in carica del M5S: Tofalo, Provenza e Cioffi. Che il Movimento di Calenda potesse convivere con quello di Giuseppe Conte pareva difficile – visto quanto sta accadendo da mesi a Roma tra la Raggi e lo stesso Calenda – ma sono bastati pochi minuti per dimostrare quanto sia complicato mettere insieme anime tanto differenti. Le parole della Barone, che ha puntato buona parte del suo intervento sul mondo della scuola, hanno provato a rasserenare gli animi dei presenti. Già, ma c’è chi già fa la conte degli assenti: perchè, ieri sera, non è passata inosservata l’assenza del Consigliere Comunale Nico Mazzeo, candidato alle ultime elezioni regionali con Italia Viva, sostenitore del progetto civico alternativo alla coalizione di Vincenzo Napoli.

