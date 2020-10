SALERNO. SEI CONSIGLIERI COMUNALI LANCIANO LUCI D’ARTISTA ALTERNATIVO

Si terrà domani – sabato 10 ottobre 2020 – con inizio fissato alle ore 11.00, presso i locali all’aperto del “Bar White” – zona Terme Campione di Salerno, una conferenza stampa organizzata dai consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Paki Memoli, Corrado Naddeo,Pietro Stasi e Peppe Ventura per illustrare alla cittadinanza i dettagli di una proposta – immediatamente operativa – che verrà portata all’attenzione dell’amministrazione comunale di Salerno.

In tempo di Covid, sembra opportuno e logico dover rinunciare all’evento Luci d’Artista, per poter innanzitutto garantire un sicuro svolgimento della vita sociale in città. Al tempo stesso risulta necessario tenere in considerazione le legittime istanze del comparto ricettivo e di quello più generale dell’accoglienza, al fine di sostenere l’economia locale e garantire i livelli occupazionali.

La proposta “Soggiorni a costo zero” prevede una serie di agevolazioni e incentivi per quei turisti che decideranno comunque di trascorrere almeno un fine settimana in città.

Gli organi d’informazione sono invitati a partecipare.