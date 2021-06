SALERNO. SUMMIT DEI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE COMUNALI 2021

Continua il lavoro di ascolto del territorio da parte dei tre parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle: i deputati Angelo Tofalo e Nicola Provenza ed il senatore Andrea Cioffi. Nel quartier generale di Via Fieravecchia, anche nel corso di questo fine settimana, i parlamentari pentastellati hanno proseguito anche nella raccolta delle disponibilità dei simpatizzanti e degli iscritti, ad accettare una candidatura al Consiglio Comunale. Il tutto in attesa di conoscere il nome del candidato o della candidata al consiglio comunale sul quale i M5S ha deciso di puntare in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno. Un fatto pare scontato: il simbolo, anche quello rinnovato da parte di Giuseppe Conte, ci sarà nella prossima competizione elettorale per le Comunali di Salerno.

