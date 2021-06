CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO: AL VIA LE PROCEDURE PER IL VOTO DI SETTEMBRE

Sono già partite, all’interno della Camera di Commercio di Salerno, le procedure per l’elezione del nuovo Presidente dell’Ente che si terrà entro il mese di settembre. C’è grande attesa sul nome ma soprattutto sul settore economico dal quale verrà scelto il nome del futuro Presidente della Camera di Commercio: secondo il principio dell’alternanza, per il prossimo quadriennio a Via Roma dovrebbe sedere un esponente del settore del Commercio, dopo l’ultima presidenza espressione del mondo dell’industria. E’ probabile che il quadro delle candidature sarà già definito entro la fine del mese di giugno.

