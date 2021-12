SALERNO. TRE NOMI PER UNA SOLA POLTRONA: QUELLA DELLA COMMISSIONE TRASPARENZA

Tre candidati sindaco perdenti e, dunque, di opposizione, per una sola poltrona, quella di Presidente della Commissione Trasparenza. E, ancora una volta, a stabilire il nome saranno determinanti i voti dei consiglieri di maggioranza: Antonio Cammarota, Presidente della Commissione uscente, Michele Sarno, candidato sindaco della coalizione civica e di centro destra, Elisabetta Barone, candidata sindaco dell’alleanza civica e di centro sinistra con il Movimento 5 Stelle. Chi la spunterà ? Chi otterrà il prestigioso incarico che rappresenta anche un riconoscimento politico importante, per lo spazio ottenuto in campagna elettorale ma anche per il funzionamento della Commissione che, considerato il delicato momento, sarà ancora piu’ attenzionata ? Come dicevamo, ad essere determinanti saranno i voti dei consiglieri di maggioranza, presenti nella Commissione Trasparenza che, già 5 anni fa, indicarono il nome di Antonio Cammarota, anche se di candidati sindaco eletti in consiglio comunale ve ne erano altri tre come Roberto Celano, Dante Santoro e Gianpaolo Lambiase.

