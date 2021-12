LEGGE DI BILANCIO: C’E’ ANCHE UN EMENDAMENTO PER RIDURRE L’IVA SUI PROFILATTICI

Tra i 6.000 e passa emendamenti presentati dai partiti di Governo al testo della Legge Finanziaria spunta, davvero, di tutto. E tra le diverse proposte che, in questi giorni, stanno venendo a galla, merita una menzione speciale un emendamento presentato per ridurre l’Iva sui profilattici.

L’Iva è uno dei temi preferiti anche dei 5 stelle: un emendamento a prima firma Marinello e Santangelo punta sull’imposta agevolata al 10% per i profilattici maschili e femminili. Tutte idee legittime e interessanti, così come molte altre che sostengono battaglie importanti, ma che non appaiono coerenti con l’impianto della finanziaria. Paola Binetti dell’Udc e Paola Boldrini del Pd invitano la commissione a riflettere sulle malattie rare con l’istituzione di un fondo per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo (un nervo che irradia i genitali).