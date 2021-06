SALERNO. VITTORIO MANLIO GIULIANI CANDIDATO CON MAURIZIO BASSO SINDACO

“Sono un neofita ed un candidato della lista “movimentiamoci insieme” con Maurizio Basso candidato sindaco al comune di Salerno e del quale sono onorato di farne parte. La nostra linea politica è alternativa. Sono un salernitano di origine e la mia adorata Salerno non mi convince più come quella di 20 anni fa.”

Lo scrive l’avvocato Vittorio Manlio Giuliani.

Maurizio ha steso un programma molto semplice ed essenziale soprattutto per i giovani che non sono più considerati come una volta, essendo a mio parere, solo un numero e non fanno parte più della “Res pubblica” un po’ per mancata passione (anche se non è colpa loro) proprio perché in tutto il paese il modo di pensare è andato, purtroppo, verso il basso già da parecchio tempo e quindi si naviga a vista proprio come attualmente stiamo facendo con la pandemia. Non sono sposato e non ho figli ma sono sempre stato attirato dal modo di pensare dei giovani perché, volendo, sono pieni di iniziativa ma non sono spronati perché mancano proprio gli stimoli giusti. Bisogna invogliarli alla politica ma verso quella seria, la politica degli ideali e non quella della affarismo e della clientela e dell’interesse personale essendo questa la “vecchia politica”- conosciuta “l’amico dell’amico” che non premia la collettività perché io sono per la collettività! Maurizio, Per me, rispecchia questo modo innovativo e alternativo di fare politica ed è per questo che ho accettato l’invito da parte sua di candidarmi. Il suo programma è molto semplice, essenziale e pratico e senza ideologismi e senza cose grandiose: dall’ordinaria manutenzione delle strade, alla occupazione, lo sport, la cultura e da tutto ciò di pratico e fattibile da compiere a favore dei giovani e non solo. Maurizio vive tra la gente ed è uno di noi e penso che lo stesso ( conosciuto da poco) sia una persona semplice, umile dove c’è empatia e si fa voler bene, siamo teste dure ed in politica se si vogliono fare cose buone, bisogna avere determinazione e tigna nell’andare incontro alle proprie idee e portarle a termine!