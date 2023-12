SAN CIPRIANO PICENTINO. AL VIA IL PIANO PER LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dal 1 Gennaio partirà, nel Comune di San Cipriano Picentino, il nuovo Piano per la Raccolta Differenziata. Il Sindaco Sonia Alfano, insieme ai rappresentanti della Nappi Sud, azienda vincitrice della gara di appalto, hanno presentato il nuovo sistema per la raccolta differenziata che prevede una serie di novità, tra cui il conferimento della frazione non differenziabile solo ogni 15 giorni. Una scelta fatta per continuare nei progressi ottenuti da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alfano: per due anni consecutivi, infatti, la Tari è stata abbassata ed anche per il 2024 si prevede una ulteriore riduzione per le famiglie e le imprese del centro dei Picentini.

