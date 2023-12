CAVA DE’ TIRRENI. ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A MINISTRO SANGIULIANO PER VISITA BADIA”

“Grazie al Ministro Sangiuliano che insieme al Vice Ministro Cirielli ha voluto visitare l’abbazia benedettina della città metelliana. Il Ministro ha sboccato un vecchio finanziamento per questo sito di 1,5 mln che giaceva da anni impegnandosi a far partire le gare per gennaio 2004. Inoltre ha garantito nuovi interventi finanziari per valorizzare al massimo questo grande attrattore e tempio della cultura. Un ulteriore segno tangibile dell’attenzione del governo Meloni al territorio straordinario della provincia di Salerno.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone,