OLTRE 28 MILIONI DI ITALIANI A CACCIA DEI REGALI NEI MERCATINI DI NATALE

Ventotto milioni di italiani vanno quest’anno a caccia di regali nei tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane e che offrono opportunità di acquistare doni per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero, con un prepotente ritorno degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell’online fatto registrare negli anni della pandemia. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti-Ixè in occasione del weekend di grande shopping di Natale diffusa al Villaggio della Coldiretti, a Napoli, in piazza Municipio, dove è stato allestito il primo salone dei cesti natalizi, con le varietà più gettonate da mettere sotto l’albero nel più grande mercatino delle feste d’Italia, dove acquistare curiose specialità a chilometro zero da tutte le Regioni da regalare o per imbandire le tavole, ma anche per sostenere iniziative di solidarietà per le famiglie bisognose. Dopo la “sbornia” di acquisti sul web che ha caratterizzato gli ultimi anni sotto l’influsso delle misure restrittive per la pandemia e della necessità di evitare i luoghi più affollati – si legge in una nota – il Natale 2023 sancisce la ripresa degli acquisti nei luoghi tradizionali dello shopping, proprio a partire dai mercatini che uniscono il relax con la possibilità di fare acquisti di curiosità e novità ad originalità garantita e sfuggire alle solite offerte standardizzate.

