NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. PASQUALE CUOFANO, UN NOME CALDO PER LE COMUNALI

Il nome di Pasquale Cuofano, padre dell’attuale primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Cuofano, torna ad essere al centro della discussione per le prossime elezioni comunali nel centro dell’Agro.Cuofano Senior, che in passato ha ricoperto anche l’incarico di Consigliere Provinciale, da sempre attivo in politico, di recente vicino anche a Forza Italia, potrebbe essere il nome che mette d’accordo una ampia area dell’attuale maggioranza di Nocera Superiore. E non solo: sulla ipotesi di una candidatura di Pasquale Cuofano c’è chi scommette che possa arrivare anche l’ok di altre importanti forze politiche, oggi all’opposizione.

