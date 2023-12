PROVINCIALI 2023. ULTIMI 10 GIORNI DI CAMPAGNA ELETTORALE PER I CANDIDATI AL CONSIGLIO

Mancano, esattamente, 10 giorni all’appuntamento con le Elezioni Provinciali di Salerno, in programma per mercoledi’ 20 Dicembre quando, nei seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino, i consiglieri comunali ed i sindaci di tutti i comuni della Provincia di Salerno, saranno chiamati ad eleggere i 16 Consiglieri Provinciali. Ultimi colpi di una campagna elettorale fatta senza gli elettori, portata avanti nelle segreterie di partito e senza il coinvolgimento del popolo che, invece, potrebbe tornare ad essere determinante a partire dal prossimo anno. Resta, infatti, sempre in piedi l’ipotesi di un ritorno al voto per le Provinciali nell’Ottobre del 2024, sempre che venga approvata in Parlamento la riforma, presentata da tutto il centro destra di Governo.

Share on: WhatsApp