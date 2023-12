SAN MARZANO SUL SARNO. TUTTO FERMO, NESSUN PASSO IN AVANTI PER LE COMUNALI 2024

Non c’è nessun passo in avanti, a San Marzano sul Sarno, in vista delle prossime elezioni comunali della primavera del 2024. La rovinosa caduta della sindaca Zuottolo, con la raccolta delle firme all’interno della sua stessa maggioranza, pare aver fermato ogni tipo di trattativa tra le diverse anime politiche del centro dell’Agro che si prepara ad un voto anticipato, rispetto alla scadenza prevista per legge. In tanti si chiedono cosa farà l’ex primo cittadino Zuottolo: prenderà parte, in prima persona, alla prossima tornata elettorale o, invece, farà un passo indietro per lasciare spazio a forze nuove e giovani ? Nei prossimi giorni, proprio a San Marzano sul Sarno, sono previste alcune riunioni importanti, dalle quale potrebbero arrivare importanti novità.

