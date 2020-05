SAN CIPRIANO PICENTINO. ATTIVATO USCA PER IL COVID 19, SERVIZIO PER TUTTO IL TERRITORIO

Nonostante il Comune di San Cipriano Picentino, ad oggi, ha 0 contagiati, in maniera responsabile e senza troppi proclami, ha dato la disponibilità per ospitare il presidio USCA sul territorio comunale.

Da lunedì 11 maggio 2020 l’ASL, infatti, ha attivato il presidio presso i locali del Centro Congressuali della frazione Campigliano.

Lo comunica Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

L’USCA è un Unità speciale per le cure domiciliari, finalizzata a garantire 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, l’assistenza territoriale dei pazienti affetti da Covid-19.

I componenti dell’Usca operano in stretto contatto con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e i medici della centrale unica 118, per lo scambio di informazioni relative al decorso clinico dei pazienti.

Con tale attivazione il nostro territorio si dimostra per l’ennesima volta responsabile ed a tutela della salute dei propri concittadini e non solo!