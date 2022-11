SAN MARZANO SUL SARNO. L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: MARCIA PER LA LEGALITA’

Appena dopo i primi atti incendiari, che risalgono agli inizi di ottobre, vari sindaci ed istituzioni dell’Agro, oltre che rappresentanti di categoria del commercio, hanno chiamato il sindaco di San Marzano sul Sarno manifestando la volontà di organizzare un evento pubblico di condanna alla criminalità ed illegalità.

“Da ultimo, proprio in seguito all’incendio di due mini-van per il trasporto scolastico a danno di un imprenditore, i sindaci dell’Agro stanno organizzando una manifestazione che coinvolga tutti e non sia divisiva”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. “Intanto le indagini stanno proseguendo senza sosta e abbiamo piena fiducia nella giustizia e siamo convinti che presto si faccia luce su questi atti di criminalità. Scenderemo in strada per rappresentare tutta la città contro il malaffare. Al fianco dell’amministrazione comunale scenderanno in piazza altri sindaci del territorio e vertici delle altre istituzioni. Invitiamo l’opposizione, la consigliera comunale Margherita Oliva in particolare, a non intraprendere iniziative singole e distanti dalle scelte già comunicate verbalmente ma a quanto pare non recepite. Qui non bisogna fare la corsa ad accaparrarsi chi per primo dimostra vicinanza e solidarietà. Quello si poteva già fare quando sono accaduti i fatti criminosi, mentre invece Margherita Oliva e compagni sono rimasti indifferenti. Ora bisogna remare in un’unica direzione senza bandiere politiche e partitiche. Alla marcia per la legalità mi aspetto in strada tutta la città e che tutte le forze politiche presenti siano unite e non divise. Unite sotto un unico simbolo: il gonfalone della nostra città e la condanna a qualsiasi episodio di violenza o di conflitto sociale”