IL GOVERNO FERMA I CONTRATTI DEI NAVIGATOR SCADUTI IL 31 OTTOBRE

Stop al rinnovo dei contratti di lavoro per i Navigator, le figure professionali collegate al reddito di cittadinanza per individuare opportunità di lavoro per i percettori della misura introdotta dal Governo Conte 1. La comunicazione ufficiale è stata data, nella giornata di ieri, dal neo Ministro del Lavoro del Governo Meloni, dopo che il Governo Draghi, nel corso degli ultimi mesi, aveva stabilito una ulteriore proroga dei contratti fino al 31 Ottobre. La decisione di fermare i contratti di lavoro dei Navigator si inserisce nell’ambito di una riforma generale del Reddito di Cittadinanza che, entro la fine dell’anno, dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione.

