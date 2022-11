BCC DI MONTE PRUNO: INIZIATIVA DEI GIOVANI SU SOCIAL E DIPENDENZE

L’Associazione Monte Pruno Giovani, in collaborazione con la Banca Monte Pruno organizza, per Venerdi 4 Novembre alle ore 17:30, presso la Sala Cultura della Sede di Sant’Arsenio della Banca Monte Pruno un Convegno su: “GIOVANI, SOCIAL E DIPENDENZE. L’individuo sociale: dal problema delle dipendenze alla violenza di genere“.

Tra i temi principali di attualità, sicuramente importanti ci sono quelli legati alle dipendenze: quando si parla di dipendenze non bisogna pensare soltanto all’utilizzo di sostante stupefacenti, bensi, anche ad altre tipologie come: dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia), excertise addiction (dipendenza dall’esercizio fisico), lavoro, tabagismo, alcool, internet, shopping compulsivo, alimentazione. Tra le dipendenze più diffuse, quelle precedentemente elencate sono le principali e le più diffuse.

Nel corso dell’incontro saranno esaminati tutti i tipi di dipendenze, ed altri problemi legati alla sfera sociale, come il razzismo, crimini sociali, violenza di genere/stereotipi femminili ed anche le conseguenze psicologiche che questi problemi possono portare come ad esempio: ansia, depressione, rabbia e violenza, anomie, disturbo del sonno, tendenza all’isolamento, delusione.

Lo scopo del convegno è quello di approfondire e incontrarsi su temi rilevanti per la convivenza umana e la crescita personale, nel piacere dello scambio e del confronto tra pensieri diversi, alla ricerca di una verità che, nell’atto stesso del dialogare, si connette e si intreccia a significati impliciti.

Ai saluti del Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Sebastiano Greco seguirà l’intervento della Dottoressa Myriam Russo – Sociologa e Criminologa – che esaminerà le tematiche oggetto di interesse del convegno.

Le Conclusioni saranno affidate al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

Il Convegno sarà moderato dalla giornalista Annamaria Lotierzo, consigliera del Direttivo dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

Con la promozione di questo evento l’Associazione Monte Pruno Giovani e la Banca Monte Pruno

sottolineano l’Importanza dell’ascolto e della cooperazione, nonché della condivisione quali strumenti essenziali all’arricchimento culturale di tutto il tessuto sociale: valori che da sempre sono al centro delle azioni promosse dalla Banca Monte Pruno.

