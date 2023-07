SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “ALTRI 2,5 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI”

Arrivano altri finanziamenti da parte del Ministero dell’Interno per il Comune di San Valenti Torio per interventi di messa in sicurezza del territorio. Ad annunciarli è il Sindaco Michele Strianese che, in maniera ironica, risponde a chi ha parlato di buona sorte nell’ottenere i fondi: “Qualcuno dice che “siamo fortunati”! A noi piace pensare che i sacrifici del duro lavoro fatto e che facciamo quotidianamente vengono pian piano ripagati!”.

Ecco, nel dettaglio, quali sono le opere pubbliche finanziate dal Ministero dell’Interno.

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE DEL FIUME SARNO, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO.

2) INTERVENTO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E RIDUZIONE DEL FENOMENO DI ALLAGAMENTI, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

3) INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE RETE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO COMUNALE*AREE LIMITROFE AI CANALI*MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DEI FENOMENI DI ALLAGAMENTO.