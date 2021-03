SANITA’ NELLA VALLE DELL’IRNO. FRANCO GIOIA: “DALL’ASL NESSUN OLTRA OTTANTENNE VACCINATO”

“Distretto sanitario 67 (Mercato S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano) forse l’unico in Italia dove non è stato vaccinato nessun ultraottantenne.”

La pesante denuncia arriva dal Consigliere Comunale di Fisciano Franco Gioia.

Stiamo facendo la corsa per l’apertura dei centri vaccinali (vedasi Baronissi e Fisciano) per poi sentirsi dire dall’asl che non ci sono vaccini da somministrare a questa categoria (pfizer e moderna). Delle due l’una…. o non si è in grado di dirigere una struttura così importante e non vengono proprio richiesti o non vi è alcun interesse affinchè arrivino i vaccini …… in entrambi i casi l’incompetenza a dirigere questa struttura è evidente e sotto gli occhi di tutti ………… soprattutto in questo momento c’è bisogno di persone competenti e non di SCALDASEDIE