SARNO, COMUNALI 2024. L’APPELLO ALL’UNITA’ DEL CENTRO DESTRA DI FI, LEGA E NOI MODERATI

Lunedì 20 nov 2023 si è tenuto il tavolo del centro destra a cui hanno partecipato Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Invitato assente Fratelli d’Italia.

In una logica di Servizio alla Comunità e di Profondo Amore per il territorio Forza Italia, Lega e Noi Moderati, in vista delle elezioni Amministrative 2024, hanno un obiettivo importante: costruire un percorso politico condiviso, performante e unitario. Siamo determinati a realizzare il nostro progetto, finalizzato ad aumentare la nostra rappresentanza politica in città, con l’aiuto di tutti quei giovani, di tutte quelle donne e di tutti quegli uomini che amano questa terra.

In questi ultimi mesi Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno mostrato capacità e determinazione nel dirigere il confronto verso la sintesi politica.

L’obiettivo è ed è sempre stato conservare con qualsiasi sforzo e ogni sacrificio l’unione dei partiti del centrodestra, privilegiando il progetto politico omogeneo e uniforme.

Allo scopo di rafforzare il progetto, Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno individuato quale obiettivo strettamente politico, un accordo di coalizione, concordato con la corresponsabilità delle forze partitiche e con la garanzia della “difesa solidale” anche per le battaglie future.

A tal fine, abbiamo individuato metodi di confronto democratico per addivenire ad una scelta condivisa del candidato sindaco. Abbiamo proposto le primarie, metodo bocciato da Fratelli d’Italia. Abbiamo successivamente accettato il metodo della capacità aggregativa all’interno del perimetro del centrodestra, criterio poi abbandonato da Fratelli d’Italia nel momento in cui il risultato non è stato a loro favorevole.

Di qui la consapevolezza che l’unione del centrodestra per alcuni non è mai stato l’obiettivo da perseguire, ma una mera opportunità. Rilanciamo la nostra proposta politica mettendo al centro del progetto la Città e non feroci personalismi.

Istituiamo sin da oggi un tavolo programmatico permanente di confronto aperto a quanti auspicano un futuro certo per la nostra Città.

Sabato 2 dicembre 2023 la stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa del centrodestra.

