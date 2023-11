A PELLEZZANO NASCERA’ IL PRIMO SPORTELLO ANTI VIOLENZA ECONOMICA

“Ringrazio – ha detto l’Assessore Villari che ha presenziato all’evento in Prefettura in rappresentanza del Comune di Pellezzano – l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto e il Presidente della Commissione Pari Opportunità di Pellezzano, avv. Maria Farina, che insieme a me, hanno preso parte alla presentazione di un progetto che vedrà l’apertura, a Pellezzano, del primo primo Sportello – Osservatorio sulla violenza economica di genere. Un risultato importante, che si inquadra nella progettualità del Piano di Zona Ambito S5, la cui attenzione è rivolta, principalmente, al superamento di tutte le differenze sociali e di genere. Ringrazio loro, come ringrazio il Sindaco Francesco Morra, che investe tanto nel sociale, e l’Associazione “Manden”, promotrice del progetto”.