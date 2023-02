SCAFATI, COMUNALI 2023. FDI RIPARTE DA SALVATI MA HA UNA SETTIMANA PER PRESENTARE LISTE

Fratelli d’Italia, a Scafati, riparte da Cristoforo Salvati, il sindaco “licenziato” dalla firma di ben 13 consiglieri comunali, ma chiede all’ex primo cittadino, entro una settimana, di presentare programmi e liste per la prossima tornata elettorale.

In relazione alle prossime elezioni comunali della città di Scafati, si legge in un comunicato stampa della Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia, su proposta del consigliere regionale, On. Nunzio Carpentieri e dal vicecoordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore, e delle consultazioni con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l’On. Edmondo Cirielli e con il coordinatore regionale, Sen. Antonio Iannone, comunico di incaricare il dott. Cristoforo Salvati come candidato sindaco , previa la presentazione in una settimana di una proposta di progetto di coalizione e di liste collegate a suo sostegno .