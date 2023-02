CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO SEDUTA PER IL QUESTION TIME

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 8 febbraio 2023 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time. Saranno discusse le interrogazioni presentate dai consiglieri Giuseppe Sommese (Azione,Centro Democratico,Demos,Europa Verde)sugli interventi per la valorizzazione delle vocazioni territoriali, previsti dall’art. 18 della legge di Stabilità regionale per il 2021, della consigliera Carmela Rescigno (Lega) sul rinnovo dell’autorizzazione del programma regionale dei trapianti di cuore adulti e pediatrico presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) sui chiarimenti sui fondi stanziati dal Governo per la Regione Campania per gli interventi per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 previsti dall’art. 2 commi 1,2,4 e 5 del D.lgs. 34/2020, del consigliere Francesco Iovino (Iv) sulla situazione del personale precario impiegato nell’emergenza covid19 tutt’ora in servizio con contratto 15 octies comma 1 art. 20 del D.lgs.75/2017 presso l’Asl Napoli 3 Sud, della Vice presidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino sul servizio di trasporto assistito di persone disabili verso centri diurni o strutture riabilitative, del consigliere Alfonso Piscitelli (FdI) sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. Tutte le interrogazioni sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

Share on: WhatsApp